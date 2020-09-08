شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة خانت زوجها مع شاب صغير عمره 14 سنة ، ثم حضرت إلى قناة MBC تطلب العفو والسماح .. لكن زوجها عاقبها أمام الجمهور بطريقة لم تخطر على بآل أحد .."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استضاف برنامج المسامح كريم الذي تبثه قناة MBC ويقدمة المذيع المشهور جورج قرداحي ، -استضاف - سيدة مصرية منقبة خانت زوجها فاكتشفها وهجرها ، ثم رغبت بمصالحته والعودة اليه .

واعترفت السيدة المصرية انها خانت زوجها مع شاب صغير عمره 14 سنة ، كان يسكن بجوارهم ، واستسلمت له لانها كانت محرومة من زوجها الذي يعمل خارج المنزل طوال النهار ثم يعود في الليل متعب ولا يقوم بواجباته الزوجية على اكمل وجه ويشبع رغبتها .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• زوجة خانت زوجها مع شاب صغير عمره 14 سنة ، ثم حضرت إلى قناة MBC تطلب العفو والسماح .. لكن زوجها عاقبها أمام الجمهور بطريقة لم تخطر على بآل أحد .."شاهد الفيديو"

• عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• ظهور صادم لزوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يشعل الشارع القطري .. ظهرت وهي بدون مكياج وكشفت عن مفاجأة غير متوقعة بشأن عمرها الحقيقي ..(فيديو)

• بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

• عاجـــل : قناة العربية تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر الطارئ عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

• ظهرت شبه عارية وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير .. النجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر...شاهد

• هل تتذكرون نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" شاهدو كيف ظهرت خطيبته ابنة الأمير الأردني بدت كأنها حورية من الجنة بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم..(شاهد الفيديو).

• قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد

• عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر فجر اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

• السعودية : فتاة مراهقة فاتنة الجمال فتحت عبايتها في المول وأثارت جنون الشباب بملابسها الداخلية فحدث لها مالم يكن بالحسبان وكانت النهاية فاضحة ..شاهد

• السعودية : أربع معلمات يفاجئن الجميع ويتزوجن سائقهن الخاص ويخصصن له رأتب شهري .. وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجئة لم يتخيلها أحد ..هذا ماكان يفعله السائق معهم أثناء توصيلهم للمدرسة ودفعهم للزواج منه !؟

Advertisements

• بعد ان بلغت سن الرشد .. شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة حلا الترك .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وارتدت ملابس فاتنة ومثيرة وكشفت عن المستور في جسدها .."فيديو"

• تسريب فيديو صادم لمذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" ..استعرضت جسدها بطريقة فاضحة واعترفت أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد

• أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟

• استعرضت مفاتنها ومناطقها الحساسة : السعودية هند القحطاني تعود بفضيحة جديدة وتنشر فيديو صادم ومثير لجسد " ابنتها " وهي شبه عارية ..شاهد

• الفنانة نسرين طافش في صور فاضحة لم يتخيلها أحد ..كشفت عن مناطقها الحساسة واثارت جنون المتابعين ..شاهد

• هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة "دانا جبر" زوجة عصام شاهد كيف بدت في وضعية مثيرة تعمدت استعراض مؤخرتها بفستانها الأخضر الشفاف محدثة ضجة اعلامية واسعه...(شاهد الصور).

• ظهرت كأنها حورية من الجنة وقتلت نساء الكون بجمالها .. طبيبة عراقية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الشديد ، وأمير سعودي يعرض عليها مليون دولار للزواج منه ..شاهد الصور التي اذهلت الجميع

• السعودية : فتاة مراهقة تشكو على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرطة ولن تستطيع التوقف عنها حتى اذا تزوجت .. شاهد ماهو العلاج البسيط الذي وصفه لها الدكتور طارق الحبيب .. مفاجأة لم يتخيلها أحد ..«فيديو»

• حادثة صادمة تهز الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد

• فضيحة جنسية تهز سلطنة عمان ..55 فتاة مراهقة وشخص واحد .. شاهد ما الذي حدث وكيف انكشف المستور !؟

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



وبعد تواصل الزوجه مع الشاب الصغير لفترة ، اكتشفها زوجها وقام بهجرها ومعاقبتها ، وبعد عام من ونصف حضرت الى برنامج المسامح كريم تطلب منه المسامحة ، فكانت ردة فعله غير متوقعة .

الفيديو التالي يكشف تفاصيل الحلقة كاملة :