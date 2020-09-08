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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــــاجــل .. طائرات الحوثي المسيرة تلتقط أول صورة جوية لمدينة مأرب ومراقبون يعتبروا الخطوة تحول خطير في مسار المعركة ( صورة )

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جوية لمدينة مأرب شرق اليمن قالوا بأن طيران الحوثي المسير التقطها من علو منخفض لسماء مدينة مأرب مساء اليوم الثلاثاء . وأظهرت الصورة الليلية منظر جوي عام لمدينة مأرب تزامنا مع اشتداد المعارك على مشارف المدينة والتي يستميت مقاتلو الحوثي لإسقاطها . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة) بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو ) الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو ) شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية Advertisements أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.