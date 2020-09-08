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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا

أكد الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي إن" إتفاق الرياض إستنفذ كل مبررات وجوده ، وهناك تطورات عسكرية ميدانية لاتشير إلى إلتزام أي من الأطراف المتحالفة بما إتفق عليه. هناك تنصل شبه كامل من قبل الإنتقالي عن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالشق العسكري وانسحابه من عدن عسكريا وهو نجح في الحصول على منصب المحافظ ومدير الأمن بعدن، فيما ذهبت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، والرئيس عاد من العلاج من الولايات المتحدة وهو شبه مشلول، الإمارات تقريباً أكملت سيطرتها في سقطرى "

وأضاف التميمي " هناك مصادر صحفية لها علاقة بالكيان الصهيوني تتحدث عن وصول خبراء من إسرائيل إلى سقطرى وأبو ظبي لم تنفي ولا التحالف لم ينفي هذه المعلومات وهذا يشير إلى رغبة الإمارات في تثبيت هذه الحقائق وتريد أن تقول أن التطورات في سقطرى منذ اليوم مرتبطة بإجراءات إماراتية إسرائيلة في إطار التجاذبات الاقليمية التي تجعل سقطرى نقطة نزاع والهدف النهائي إحتلال سقطرى لصالح الغرب، لكن الرهان مرتبط بإرادة أهل سقطرى المرتبطة بإرادة الشعب اليمني الذي لن يقبل بذلك".

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خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا

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