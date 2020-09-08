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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..مصادر سياسية تكشف "وعود غير معلنة" تلقاها زعيم الحوثيين في حال اسقاط "مأرب" وقرارات للشرعية ستقلب المعادلة العسكرية !

أعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن اصرار جماعة الحوثي على السيطرة على"مأرب"رغم فداحة الخسائر البشرية التي تتكبدها بشكل غير مسبوق في جبهات القتال بالمحافظة يرجع الى تلقي الجماعة وعودا من أطراف أقليمية ودولية بالاعتراف بها كسلطة أمر واقع انقلابية في حال تمكنت من انهاء سيطرة الشرعية على اخر معاقلها المحررة في المحافظات الشمالية .

ولفتت الى أن معركة "مأرب" ستتحول الى نقطة انطلاق حقيقية لتحرير بقية المحافظات وانهاء انقلاب الحوثيين وان تحقيق هذه الغاية مرهون بصدور قرارات حاسمة من الشرعية بالتوافق مع السعودية .



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