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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن ويقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان أهم التوقعات من الاربعاء 9 سبتمبر 2020 حتى السبت 12 سبتمبر 2020، متوقعا تحسن في هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة مقارنة بألاربع الأيام الماضية.

ترتيب المحافظات حسب المتوسط التراكمي للهطول.

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الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة

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1- ريمة - المحويت- إب -ذمار- الضالع -الحديدة (هطول الامطار على معظم المناطق في هذة المحافظات).

2- البيضاء - حجة -عمران- صعدة - صنعاء - تعز - لحج (هطول الامطار على أجزاء واسعة من هذة المحافظات).

3- بقية المحافظات و المناطق، مع الاشارة الى ان المناطق الشرقية و الصحاري الداخلية في المهرة و حضرموت و شبوة و مارب و الجوف يغلب عليها اجواء جافة مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للاتربة، وفرصة هطول الأمطار محدودة جدا في هذة المحافظات مع نشاط نسبي لبعض الخلايا الماطرة على اجزاء من المرتفعات الجبلية في شبوة و قد تمتد الى أجزاء بسيطة من حضرموت. كما دعي الفلكي عدنان الشوافي الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات، ودعى لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.