شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ولي العهد السعودي يهز كل اركان الشرعية ويفرح قلوب كل قادة الانتقالي بقرار مباغت لم يتوقعه احد ( نص القرار+ صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : ولي العهد السعودي يهز كل اركان الشرعية ويفرح قلوب كل قادة الانتقالي بقرار مباغت لم يتوقعه احد ( نص القرار+ صورة )

فوجيئ الجميع بقرار وزير الدفاع السعودي وولي العهد الامير بقرار عاجل اطاح بقائد قوات التحالف ف عدن مجاهد العتيبي واستبداله بقائد سعودي اخر.

فقد عينت المملكة العربية السعودية قائداً جديداً لقوتها الموجودة في عدن والمسماة "قوات الواجب". وافادت مصادر مطلعة ، إن القرار السعودي سمى "العميد سمير عسيري"، خلفاً للعميد "مجاهد العتيبي". ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة) بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو ) الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو ) شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها Advertisements الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار

طبيب أمريكي يحذر : عندما ترغب في النوم فلا تفعل هذا الشيء ابدا دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية لا تضع هذه الاطعمة في الثلاجة لأنها تتحول الى سم قاتل ‏تقرير أمريكي يحبط قادة الانتقالي ويؤكد عدم قدرتهم على تحقيق الانفصال مهما بلغ حجم الدعم الاماراتي مسؤول حوثي رفيع يبدي استعداد الحوثيين للتصالح مع اسرائيل وفق هذه الشروط تناول هاتين الفاكهتين على الريق فتقوي قلبك وتجدد نشاطك وتخفض ضغط الدم المرتفع كما انهما تشفيان من 5 أمراض الجوازات السعودية توضح كيفية تمديد صلاحيات الإقامات المنتهية للمقيمين داخل المملكة وخارجها يحيي الحوثي يتهم شقيه عبد الملك الحوثي بمخالفة نهج الامام علي بن ابي طالب

علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية.. منها الصداع ومشاكل في المشي والبصر وتخدير بالوجه تناول الثوم قبل النوم مباشرة بهذه الطريقة وتخلص من مشاكل الجهاز الهظمي وامراض الأوعية الدموية.. (معلومات طبية) امنع صغارك من تناول هذا الطعام لأنه يهدد سلامة قلوبهم ويراكم السموم في دمائهم يذكر أن اتفاق الرياض كان من نتائجه وصول القوات السعودية إلى عدن، خلفاً للقوة الإماراتية، في شهر أغسطس من العام الماضي. وقالت مصادر جنوبية ان هذا القرار يلبي مطالب قادة الانتقالي الذين كانو يعتبرون العتيبي مناوئا لهم ويقف الى جانب القوات الشرعية ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ولي العهد السعودي يهز كل اركان الشرعية ويفرح قلوب كل قادة الانتقالي بقرار مباغت لم يتوقعه احد ( نص القرار+ صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.