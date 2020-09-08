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صنعاء - ياسمين الخيامي - والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو )

نشرت والدة الطفلة اليمنية خديجة في مصر مقطع فيديو ردت فيه على والد الطفلة وعلى السفارة والمتابعين.

وقالت والدة الطفلة اليمنية خديجة إن طليقها والد خديجة تركهم ثلاث سنوات في صنعاء وهي مطلقة وأبناءها معها ولم يقدم لهم ريالا واحدا مصاريف أولاده.

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والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو )

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واتهمت رفيدة والدة الطفلة زوجها السابق بإهمال أبناءه وحرمان ابنته من المدرسة وتجاهل محاولة التواصل به من قبل أبناءه ولديها شهود بذلك حسب تعبيرها.

وأضافت رفيدة أنها تعمل لتوفر مصاريف أولادها الذين تخلى عنهم الأب وضحت بحياتها وسعادتها من أجلهم. أما فيما يخص اغتصاب خديجة فقالت الأم أنها منتظرة التقرير وأنها متأكدة من اغتصابها.

ووجهت رسالة للسفارة اليمنية التي قالت أنها أهملتهم ولم تتعاون معهم متجاهلة الحدث الكبير الذي تعرضت له خديجة وقالت أنه تم تهديدها لتسكت لكنها لن تفعل ولن تترك حق ابنتها حتى تأخذه ، غير أنها لم تحدد من قام بتهديدها.

واستغربت من الذين اتهموها بأنها تتاجر بشرف ابنتها من أجل الشهرة مراهنة على نتائج التقرير الذي سيكشف الحقيقة. واختتمت كلامها بأنها مستعدة أن تتحمل أي شيء إذا كشف التقرير أن كلامها كذب وأن خديجة لم يتم اغتصابها.