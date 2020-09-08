شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

سياسي يمني ينفي وجود أي توتر في العلاقات السقطرية الإماراتية https://www.elyamnelaraby.com/499927/ يمني من أصول أبينية يفوز بمنصب حاكم ولاية في ايسلندا https://www.elyamnelaraby.com/499928 الكثيري يطّلع على سير العمل بإدارة أمن مديرية سيئون https://www.elyamnelaraby.com/499937/ منظمة الصحة: وفاة 47 شخصا بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام الجاري https://www.elyamnelaraby.com/499946/ التحالف يقصف مواقع حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/499948/ دولة الإمارات تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/499949/ المليشيا ترتكب مجزرة بحق مدنيين في حيس بالحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/499963/ تدشين المرحلة الاولى لمشروع إعادة تأهيل الطريق البحري بعدن https://www.elyamnelaraby.com/499964 صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 109 مواطنين يمنيين ومصادرة أموالهم https://www.elyamnelaraby.com/499965/ مليشيا الحوثي تقتحم السجن المركزي بإب بعد أعمال شغب https://www.elyamnelaraby.com/499976/ عاجل.. قوات الجيش تستعيد عدة مناطق في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/499992/ تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/500012 المحافظ لملس يرأس اجتماعا اللجنة الأمنية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/500016

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