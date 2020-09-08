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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": انسحاب القوات الشمالية من الجنوب أمر محسوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
سيد مصطفي
قال مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي تم برعاية سعودية الطريق فيها ليس مفروش بالورود فهناك في الحكومة اليمنية، من يحاول إفشال اتفاق الرياض ، فمليشيات الاصلاح تعاود حشودها من مأرب وشبوة باتجاه شقره.
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن قوات ميليشيات الإصلاح مازالت تشن هجمات على القوات الجنوبية في جبهة الشيخ سالم في أبين كما ان هناك اخبار عن تقهقر للقوات في مأرب أما الهجوم الذي يشنه الحوثيين هناك لان جزء كبير من تلك القوات ادار ظهره واتجه إلى شقره لمحاربة القوات الجنوبية
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن انسحاب القوات الشمالية امر محسوم ايضا ستنسحب الى الجبهات مع الحوثي وهذا جوهر الاتفاق اساسا لكن تم تقديم الجانب السياسي على الجانب العسكري وفي أمور عسكرية ستنفذ مرافق لتشكيل الحكومة
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