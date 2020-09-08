شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحافظ لملس يرأس اجتماعا اللجنة الأمنية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رأس محافظ عدن، احمد حامد لملس اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة الأمنية بالعاصمة عدن.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية أبرزها تقييم الحالة الأمنية في العاصمة ومناقشة مسودة الخطة الأمنية لكل وحدات الجهاز الأمني بالمحافظة. Advertisements وأشاد المحافظ لملس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مناطق ومديريات عدن من خلال مكافحة الجريمة ورصد الأعمال الخارجة على القانون وضبط مرتكبيها.. مشددا على ضرورة مضاعفة تلك الجهود وتنسيق العمل الأمني بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في إطار محافظة عدن ومع المحافظات المجاورة. وأكدت اللجنة الأمنية على استمرار حملة منع الدراجات النارية. وشهد الاجتماع مناقشة وطرح عدد من المقترحات المعززة لأمن واستقرار العاصمة عدن والخروج بعدد من القرارات والتوصيات

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