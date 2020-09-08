شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية في حضرموت وشبوة .

Advertisements وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أن الحالات المسجلة توزعت على أربع حالات في حضرموت وحالة في شبوة .. مشيرة إلى أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة وحالتي شفاء جميعها من حضرموت . وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة (1994) منها (576) وفاة و(1203) شفاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.