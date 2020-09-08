الجرباء: علينا الاستعداد لاحتمالات موجة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الخليج 365 - عدن

قال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن، الدكتور أحمد سالم الجرباء، إن مركز العزل الصحي شكّل عملاً إضافيًا لمهام المستشفى، غير أن الظروف دعتنا إلى تلبية نداء المسئولية والقبول بهذا الوضع؛ لتقديم خدمة إنسانية للمرضى المصابين بفيروس كورونا.



وأكد الجرباء، خلال استقباله بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، أن هناك توقعات بقدوم موجة جديدة من مرض (كوفيد - 19)، وقال: "وجب علينا الاستعداد لأي طارئ مفاجئ، خاصةً وأن مركز العزل هو الوحيد الموجود حاليًا في عدن والمحافظات المجاورة".

وأشار إلى أن إنشاء المستشفى الميداني للحميات، الذي ينفذه الصليب الأحمر سيعمل على تخفيف الكثير من العبء، وسيساعد جهود المستشفى في توفير الخدمات الصحية للجميع، ومعالجة الكثير من المشكلات.

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ولفت الجرباء إلى أن هناك تداخل كبير بين أمراض وأوبئة الحميات وكوفيد 19، ويصعب على بعض الأطباء تشخيص الحالة وتقييمها؛ لعدم وجود الفحوصات اللازمة لفايروس كورونا.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير الخدمات المطلوبة لمركز العزل الصحي.. مثنيًا على جهود الصليب الأحمر في تنفيذ مشاريع خدمية عديدة للمستشفى، مثل محرقة النفايات الطبية الخطرة، وخزانات المياه، وتوفير مستلزمات الغسيل الكلوي.

وتوقع الجرباء أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة المساعدات التي يحتاجها المستشفى، والتخفيف من الهموم وحل المشكلات الصحية والطبية، واصفًا الصليب الأحمر بأنه من المنظمات التي تنفذ مشاريعها في الوقت المحدد، ودون تأخير.

وناقش اللقاء مشكلة الجثث العالقة في ثلاجة الموتى بالمستشفى، آملاً تسريع الإجراءات القانونية مع النيابة العامة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر؛ لعمل حلول لهذه الجثث المتواجدة منذ خمس سنوات.