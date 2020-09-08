وزارة التربية تصدر تنبيه هام للمدارس الأهلية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اشترطت وزارة التربية والتعليم على مدارس التعليم الأهلي ذات المسمى الاجنبي او تلك التي تحمل اسم دولة من دول تحالف العدوان تغيير مسماها لمواصلة نشاطها .

وشدد وكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على المدارس الأهلية ضرورة اعتماد الرسوم الدراسية المحددة في قرار الترخيص او اخر قرار تجديد ، وإشهار تلك الرسوم في واجهة المبنى المدرسي من الداخل بعد تعميدها من مكتب التربية بالمديرية التي تقع فيها المدرسة .

وأكد منعها من تسجيل الطلاب او ما يسمى بحجز المقاعد الدراسية قبل اصدار التقويم المدرسي مع ضرورة التزامها بالمراحل التعليمية والصفوف الدراسية والاقسام المحددة بقرار الترخيص او اخر قرار تجديد ، لافتا الى منع مكاتب التربية بالمديرية من تعميد نتائج الطلاب للمراحل الغير مرخصة .

واشار الوكيل النعمي إلى اهمية تفعيل الانشطة المدرسية اللاصفية المناهضة للعدوان وإبرازها في الإذاعة المدرسية والمجلة الحائطية والملصقات وغيرها من الانشطة ومنع اقامة الرحلات المدرسية المختلفة خارج المدينة التي تقع فيها المدرسة وعدم إقامة الحفلات المدرسية المختلفة خارج الحرم المدرسي .

وختم تصريحه قائلا ” كما الزمنا المدارس الاهلية بمنح عقود عمل للمعلمين ومنحهم راتب لا يقل عن 30 الف ريال ولمدة ثمانية اشهر وفي حال مخالفة ذلك يتم الرفع الينا لاتخاذ الاجراءات القانونية ” .