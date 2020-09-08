شكرا لمتابعة خبر عن البركاني: الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد “اتفاق ستوكهولم” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني “ان الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت جماعة الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام”، بحسب ما نقلت وكالة “سبأ” الرسمية.

وحذر خلال لقاء مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون – عبر تقنية الفيديو – “من محاولة ابتزاز الحوثيين للشرعية والإقليم والعالم بشأن خزان صافر”، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى عدم القبول بعملية الابتزاز والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة.

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وقال “بأن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب أكبر كارثة بيئية في العالم، الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على جماعة الحوثي الانقلابية بهذا الشأن والسماح بتفريغ الخزان وصيانته”.

وتناول اللقاء، اعمال التصعيد العسكري الذي تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وما ينتح عن ذلك من اراقة للدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ومضاعفة معاناة المواطنين في تحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية واصرار على تقويض الجهود والمساعي الأممية والدولية الرمية الى احلال السلام.