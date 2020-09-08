شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : بعد اليمن والسودان .. أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها في دولة عربية ثالثة (فيديو وصور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة بغرق مدن ومحافظات بأكملها في دول عربية مثل اليمن والسودان والجزائر.

وشهدت محافظات جزائرية عدة، الليلة الماضية، موجة أمطار شديدة، أدت إلى إغراق بعض الأحياء وتعطل حركة السير.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن كمية الأمطار المتساقطة، في براقي بالجزائر العاصمة بلغت 63 ملم، وفي بوزريعة 56 ملم.

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كما بلغت الأمطار في أشواط بولاية جيجل، 54 ملم، وفي تسالة المرجة بالعاصمة بلغت 51 ملم.

​ثم تأتي عين البنيان في العاصمة والتي بلغت كمية الأمطار المتساقطة بها 43 ملم، ثم تبسة 42 ملم، ودلس ببومرداس 42 ملم.

وبلغت كمية الأمطار المتساقطة في أم البواقي 31 ملم، ووادي قريش بالعاصمة 28 ملم، وسكيكدة 27 ملم.

وأظهرت صور وفيديو غرق المدن الجزائرية بالسيول حيث بلغ منسوب المياه إلى مستويات عليا كما أنها أغرقت الشوارع بالكامل.