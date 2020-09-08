شكرا لمتابعة خبر عن هل دقت ساعة الصفر .. توجيهات عسكرية بتحريك المعارك ضد الحوثيون في عدد من المحافظات منها صعدة وتعز والحديدة .. بعد حشد معظم عناصرهم الى مارب والجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية رفيعة، اليوم الثلاثاء، عن توجيهات عسكرية بتحريك المعارك ضد جماعة الحوثي في خمس جبهات جديدة، بعد أن حشد معظم عناصرها الى محافظتي مارب والجوف.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات الصادرة أمرت بتحريك الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بحجة وصعدة ومكيراس وتعز والحديدة.

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واشارت المصادر الى أن التوجيهات صدرت بعد تحقيق الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية شرقي الجوف تقدم واسع خلال الايام الماضية.

يأتي ذلك بعد أن سحبت جماعة الحوثي معظم عناصرها من الجبهات الاخرى ودفعت بهم الى صحاري مارب والجوف، التي ابتلعت المئات منهم خلال الاسابيع الماضية.