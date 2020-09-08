شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يدهمون السجن المركزي في إب وتعتدي على النزلاء بالهروات ومسيلات الدموع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر امنية قيام نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب بالاعتراض على قرارات تعسفية كانت اتخذتها إدارة السجن.

وذكرت المصادر أن آخر هذه القرارات إصدار تعميم بسحب الجوالات الذكية خلال 3 أيام واستبدالها بالعادية وكذلك قطع الإنترنت، الأمر الذي دفع بالنزلاء إلى التهديد بحرق الفرش.

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مصادر أكدت من داخل السجن، بعد أن أطلقت نداء استغاثة، بأن جنودًا يتبعون جماعة الحوثي قاموا بضرب النزلاء بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان نزلاء السجن المركزي طالبوا في وقت سابق بتغيير مدير الإصلاحية، الذي اتهمهم بنشر التجاوزات التي تحدث داخل السجن على وسائل التواصل وأنهم يقومون بمهاجمته.

من جهتها بينت مصادر مطلعة أن معاناة النزلاء لن تنتهي، طالما وأن القائمين على إدارة السجن مجموعة أسمتهم باللصوص والسيئين.

وأضافت إن هناك توجها لابتزاز السجناء من خلال إنشاء كبائن اتصالات استثمارية لصالح متنفذين يعملون داخل السجن. المصادر أوضحت أن هناك تخوفا من قبل نزلاء المركزي، حيث سبق وأن تم حبس البعض لعدة أشهر دون الالتفاف إليهم أو البت في قضاياهم من قبل المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المعسرين ممن عليهم مبالغ مالية وقضايا إعدام وديات، يحتاجون للتواصل مع فاعلي الخير والميسورين وليس أمامهم إلا الجوالات.