شكرا لمتابعة خبر عن اول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية .. على إعلان الحوثيين إغلاق مطار صنعاء الدوليأمام الرحلات الإغاثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد قرار الحوثيين اغلاق مطار صنعاء امام الرحلات الاممية من يوم غدا الاربعاء علقت الحكومة اليمنية عبر وزارة الخارجية جائت في سلسلة تغريدات على صفحتها بموقع تويتر قبل قليل وجاء فيها:

ندين إعلان جماعة الحوثي إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة واستمرارها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين.

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‏وجاء في تعليق الخارجية اليمنية ان الحكومة اليمنية وافقت في وقت سابق على مقترح المبعوث الاممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من اربعة أشهر مايو 2020 ورفض ذلك الحوثيون.

‏واضافت الخارجية انه خلال الفترة من يناير2020 وحتى اغسطس 2020 زادت كمية الوقود الواردة الى اليمن بنسبة 13٪؜ بالمقارنة بالعام 2019 وما الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين الا إختلاق ممنهج من قبلهم.

‏وبحسب الخارجية اليمنية انه تم توريد أكثر من 3.2 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى اغسطس2020 وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من 11 شهرًا منها 53٪؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة.

وظل ميناء الحديدة الاكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام 2020 حيث وصل للميناء منذ يناير وحتى اغسطس 2020 ما يزيد عن 1.2 مليون طن من المشتقات النفطية وهي كمية تغطي إحتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

‏واختتم الخارجية اليمنية سلسلة تغريداتها بان اغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.