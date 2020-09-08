شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أول تعليق إماراتي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والإمارات في سقطرى (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبوظبي، عبد الخالق عبدالله، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والإمارات في جزيرة سقطرى.

وقال عبدالله، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، تابعها المشهد اليمني، أن موقع فرنسي مجهول ينقل نبأ أن الإمارات تقيم قاعدة مشتركة مع إسرائيل بجزيرة سقطرى، الخبر مصدره موقع سوري مجهول نقله بدوره عن موقع يمني إخواني لتقوم الجزيرة بترويجه ثم تأتي ”بي بي سي“ لتخصص حلقة عن خبر مفبرك أصلا وفصلا ليصب في سياق تضليل المواطن العربي وتأجيج مشاعره ضد الإمارات.

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ووصف عبدالله الخبر الذي تم تدويره في عدد من المواقع الإخبارية دون الاستناد إلى مصدر صريح بـالمفبرك، معتبرا أنه يأتي في سياق تضليل المواطن العربي وتأجيج مشاعره ضد الإمارات.

وكان عضوي البرلمان اليمني علي عشال وعلي المعمري، وجها عدة تساؤلات الى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها الدكتور معين عبدالملك بشأن قواعد عسكرية إماراتية في سقطرى.