شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الجيش تستعيد عدة مناطق في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حققت قوات الجيش تقدما كبير، اليوم الثلاثاء، 08/أيلول/2020، في محافظة الجوف.



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق "المحازيم" و"تلة الصليحي" بالجوف.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، لافتة إلى أن المواجهات مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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