قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف للتحالف في رحبة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تجمعات حوثية في محافظة مأرب، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.



وذكرت مصادر ميدانية أن المقاتلات الحربية استهدفت بخمس غارات تجمعات حوثية في مديرية رحبة.

وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي

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