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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 08/أيلول/2020، قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية ماهلية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
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