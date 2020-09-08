التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 08/أيلول/2020، قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية ماهلية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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