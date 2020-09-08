مليشيا الحوثي تقتحم السجن المركزي بإب بعد أعمال شغب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ إب اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم، السجن المركزي في محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت السجن بعد مصادرة هواتف النزلاء وتفريقهم في العنابر وتفتيش السجن بشكل كامل. Advertisements وأوضحت أن مسلحي المليشيا اقتحموا السجن بدوريات عسكرية واعتدت على النزلاء بالضرب بأعقاب البنادق وإلقاء القنابل المسيلة للدموع. وأكدت المصادر أن عددا من السجناء اصيبوا بالإغماء والاختناق، في حين احتج بعضهم بإحراق ملابسهم على عملية الاقتحام.

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