شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الاولى لمشروع إعادة تأهيل الطريق البحري بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن صندوق صيانة الطرق ومكتب الاشغال العامة اليوم ، في عدن، المرحلة الاولى، من مشروع إعادة تأهيل وصيانة الطريق البحري، البالغ تكلفته 249 مليون ريال، بتمويل من الصندوق صيانة الطرق.

Advertisements واوضح مدير المكتب المهندس وليد الصراري، أن المشروع يربط مديرتي المنصورة وخور مكسر، مؤكدا بانه سيتم تنفيذ المشاريع التحسينية للطرق المعلقة خلال الفترة الحالية والتي توقفت بسبب عدم توفر مادة الاسفلت. من جانبه أوضح مدير عام الصيانة في الصندوق المهندس صفوان فهمي، ان المشروع الذي يتضمن قشط الطبقة الإسفلتية للطريق المتأكلة ، البالغ طوله 7 كلم، وتنفيذ طبقة إسفلتية بسمك 3 سم، وترميم بعض الحفريات في الطريق البحري.

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