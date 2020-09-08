المليشيا ترتكب مجزرة بحق مدنيين في حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
استشهد وأصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة مدنيين، في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة، جراء تعرض الحي الذي يقطنون فيه لقصف عشوائي بالقذائف.
وأفاد الاعلام العسكري باستشهاد الطفل عبدالله ماجد عامر مغيني (عام واحد)، والشاب محمد عبدالرحمن مشعشع (23عام) في القصف الذي استهدف حارة "المغل" شرق المديرية.
وأضاف أن القصف أسفر ايضا عن إصابة شقيقتي الشهيد عبدالله، وهما، هدى ماجد عامر مغيني (7اعوام)، و جنى ماجد عمر مغيني (8 سنوات)، حيث سقط المقذوف في المنزل الذي نزحت إليه الأسرة.
ووفقا للإعلام العسكري ذاتها، فإن أسرة مغيني، سبق وأن هجرتها المليشيا الحوثية قسريا من قرية الضريبة شمال حيس، وحولت منزلها الى ثكنة عسكرية، لتلجأ الأسرة الى منزل في حارة "المغل" الواقعة في المناطق المحررة بحيس.
وسارع فريق طبي ميداني من القوات المشتركة بالنزول إلى موقع القصف بعد تلقيه بلاغا حول الحادثة، حيث جرى انتشال جثث الضحايا، واسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج
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