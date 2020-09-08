شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف توتر حاكم هذه الدولة وتلعثم أمام ترامب اثناء التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف توتر حاكم هذه الدولة وتلعثم أمام ترامب اثناء التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

أ الرئيس الصربي وخلال عقد مؤتمر الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين صربيا والكيان الإسرائيلي بوساطة دونالد ترامب، من بند موجود بالاتفاقية يقضي بنقل السفارة الصربية إلى القدس. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الإعلان عن الاتفاقية وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توتر وقلق الرئيس الصربي حين علم بوجود بند نقل السفارة الصربية إلى القدس، وتقليبه في أوراق الاتفاقية وإعطاءه رد فعل جسدي يشي بأنه تفاجأ من هذا البند الذي لم يكن متوقعاً لديه. وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، مؤكدين على أن هناك مؤامرة أحيكت ضد الرئيس الصربي لإيقاعه في هذا الشرك، الذي يريد من خلاله نتنياهو إعلاء جماهيريته بالتزامن مع الحملة الانتخابية التي يحاول فيها رئيس حكومة الاحتلال المتهم بقضايا الفساد، بنيامين نتنياهو تحسين صورته أمام الجمهور الإسرائيلي، وإيهامهم بإنجازات لصالح مشروعهم التوسعي والاستيطاني. ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصّه: “خيانة من مستشاريه، فيبدو انه وقع على غير ما قيل له وهذا يذكرني بالمرحوم محمد مرسي وخطاب عزيزي بيريز الذي كشف لاحقا انه ديباجة جاهزة لوزارة الخارجية المصرية دست له بين اوراق عدة ليوقعها في ذلك اليوم الوحيد الذي اعتقد انه لا يمكن أن يقع في مثل هذا الخطأ هو الطيب اوردغان”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الجمعة، أن كوسوفو وصربيا اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما وإقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجمعة أيضا أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس. لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو الولايات المتحدة، موضحاً أن عملية النقل ستتم بحلول يوليو 2021. المصدر: وطن