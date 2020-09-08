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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة ”فيصل القاسم“ يكشف: هذا ما حدث فعلا عندما غزا صدام حسين الكويت !

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جديد اب برس

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المذيع في قناة الجزيرة الدكتور فيصل القاسم ، للحديث مجددا حول الدعاية التي يسوقها النظام الإيراني بشأن معاداته للكيان الإسرائيلي وأمريكا من خلفه. وفي تغريدة جديدة رصدها "بويمن" قبل قليل، قال القاسم عن حقيقة العداء بين أمريكا وإيران: "عندما غزا صدام حسين الكويت شكلت امريكا على عجل تحالفاً عسكريا دوليا وسحقت الجيش العراقي واخرجته من الكويت خلال أشهر".

واضاف: " بينما تركت ايران تلتهم العراق وسوريا واليمن ولبنان على حدود اسرائيل.ثم يحدثونك عن الشيطان الأكبر والمقاومة والممانعة بينما هي مماتعة ومقاولة مفضوحة للحبيب الاكبر". الجدير بالذكر، أن إيران تقدم نفسها أمام الشعوب الإسلامية والعربية على أنها قائدة ما يسمى بـ"محور المقاومة" ضد الكيان الصهيوني الغاصب والإدارات الأمريكية الداعمة له، لكنها في الحقيقة وبحسب معطيات التاريخ والواقع، مجرد شعارات للاستهلاك السياسي علاوة على أن المعطيات تؤكد وجود تعاون كبير وتخادم بين المصالح الإيرانية والأمريكية في المنطقة. المصدر: بويمن