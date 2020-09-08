شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن عن سعر نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.. لن تصدق كم يبلغ..! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برشلونة يعلن عن سعر نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي.. لن تصدق كم يبلغ..!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو". وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" مع الفريق الكتالوني. وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع "البارسا"، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية.

وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية، كشفت في وقت سابق، أن أندية باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، تتنافس للتعاقد مع ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل عن برشلونة. وأكد مصدر داخل برشلونة لوكالة "فرانس برس" أن نجمه وقائده ميسي، البالغ 33 عاما، أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد"، مضيفا أن محاميي اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك والذي انتهى في الـ10 من يونيو الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021. ويرتبط ميسي، الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ العام 2003، بعقد مع "البارسا" يمتد حتى صيف العام 2021. المصدر: lenta.ru