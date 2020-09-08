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عدن - ياسمين التهامي - وفاة فنانة عربية شهيرة قبل قليل.. شاهد من تكون؟ (الاسم والصورة)

رحلت الفنانة السودانية ستونة، منذ قليل بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة مساء الاثنين. ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة». وستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كان أبرز وأول ظهور لها بمصر في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» للنجم محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة «شيكولاتة»، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم «هاللو أمريكا» عام 2000. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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