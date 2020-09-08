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عدن - ياسمين التهامي - “هؤلاء هم المستوطنين الجدد”.. “شاهد” الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة في السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسعوديين يرتدون الشماغ والعقال السعودي بطريقة مُهينة غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا الشأن. وشاركت المعارضة السعودية، علياء الحويطي، مقطع الفيديو، معلقةً بالقول: “من هؤلاء الدخلاء مستوطنين! يجوبون في شرما، وكأنها ديارهم، من جاء بهم يلبسون لباسنا، ويتمخطرون في ارضنا”. وتساءل، وفق ما رصدت “وطن”: “هل تتوقع يا مبس أنك تستبدل أهل الأرض، هل تظن أنك ورثت الأرض وما عليها! ألهذا تهجر القبائل وتشردهم!”. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات حادة لممارسات محمد بن سلمان ومحاولاته لتغيير الطابع الثقافي والاجتماعي بالسعودية. الجدير ذكره، أن وشاركت المعارضة السعودية، علياء الحويطي، مقطع الفيديو، معلقةً بالقول: “من هؤلاء الدخلاء مستوطنين! يجوبون في شرما، وكأنها ديارهم، من جاء بهم يلبسون لباسنا، ويتمخطرون في ارضنا”. وتساءل، وفق ما رصدت “وطن”: “هل تتوقع يا مبس أنك تستبدل أهل الأرض، هل تظن أنك ورثت الأرض وما عليها! ألهذا تهجر القبائل وتشردهم!”. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، موجهين انتقادات حادة لممارسات محمد بن سلمان ومحاولاته لتغيير الطابع الثقافي والاجتماعي بالسعودية. الجدير ذكره، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لتهجير سكان نيوم الأصليين من الحويطات واستبدالهم بآخرين وإقامة مشروع مدينة نيوم السياحي، الذي سيكلف السعودية المليارات دون أي جدوى اقتصادية. ويأتي ذلك ضمن رؤية ولي العهد السعودي 2030 والتي أثبتت فشلها حتى اللحظة في تحقيق أي مكاسب تذكر للسعودية.

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