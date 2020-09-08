شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي.

قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا.

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شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد

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وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها.

شاهدو الفيديو: