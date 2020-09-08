[ إب.. مليشيا الحوثي تعتدي على نزلاء إصلاحية إب إثر احتجاجات نفذها السجناء ]

اعتدت مليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، على العشرات من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب، وسط اليمن، إثر احتجاجات نفذها السجناء اعتراضاً على قرارات تعسفية.



وعلم "يمن شباب نت" من مصدر أمني، قيام قوات مكافحة الشغب (حوثية) باقتحام عنابر السجناء وإطلاق غازات مسيلة للدموع والاعتداء بالهراوات على السجناء بعد احتجاجات واسعة للسجناء.



وأوضح المصدر تسجيل حالات إصابة وحالات اختناق في أوساط السجناء، فيما أكد مصدر آخر قيام المليشيا بترحيل نحو 40 منهم إلى السجن المركزي بصنعاء كنوع من العقاب، وسط مخاوف من نقلهم إلى جبهات القتال.



وبعد الحادثة قام عدد من النزلاء بإحراق فرشهم وبطانيتهم احتجاجاً، مطالبين بمحاسبة إدارة السجن وإقالتها.



وبحسب المصدر فإن الاحتجاجات جاءت بعد قرار من مدير السجن قضى بمنع السجناء من استخدام الهاتف المحمول داخل السجن، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية، بإنشاء كبائن اتصالات داخل أروقة السجن والاستثمار فيها بمبالغ خيالية.



وأواخر يوليو الماضي، شهد السجن المركزي، احتجاجات واسعة طالبت برحيل مدير السجن القيادي الحوثي يحيى السوادي.

