التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تمكين الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الخليج 365 - عدن

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، الاثنين، مذكرة تفاهم معةجمعية الحكمة اليمانية الخيرية؛ لتنفيذ مشروع تمكين الشباب حرفيًا ومهنيًا، بدعمٍ وتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.



ويستهدف المشروع الذي يُنفذ في محافظتي عدن وتعز، ويستمر تسعة أشهر، 850 شابًا وفتاة، في مجالات قيادة لحاسوب وتصميم الجرافيك والتصوير الإعلامي وصيانة الجوال، بالإضافة إلى الخياطة والتطريز وصناعة البخور فيما يخص الفتيات.

وأكد وكيل وزارة التعليم الفني لشئون علاقات سوق العمل والقطاع الخاص، موان علي الشعبي، أن التخصصات التي يركز عليها المشروع مطلوبة؛ وتهدف إلى امتصاص البطالة واستيعاب الشباب في سوق العمل.

Advertisements

واعتبر الشعبي أن جمعية الحطمة اليمانية، وعبر هذا المشروع الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة؛ يساند جهود الحكومة في دعم الشباب، وإلحاقهم بسوق العمل، داعيًا كافة منظمات المجتمع المدني للتركيز على مثل هذه الأعمال.

فيما أثنى المدير التنفيذي لجمعية الحكمة اليمانية على تدخلات ودعم الجمعية الكويتية للإغاثة، وشعب دولة الكويت وحكومته على تمويل مثل هذه المشاريع النوعية، كما أشاد بالتسهيلات المقدمة من قيادة وزارة التعليم الفني لإنجاح المشروع.

من جانبه قال، نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في عدن، الدكتور عادل باعشن: إن المشروع يأتي ضمن مصفوفة مشاريع شبابية تدعمها وتمولها الجمعية الكويتية للإغاثة في 14 محافظة يمنية، وتشكل عشرة تخصصات مهنية وحرفية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم للنظامي واحتياجات سوق العمل، عبر إعداد حرفيين ومهاريين في المجالات المهنية، وتمكينهم اقتصاديًا.