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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..حرائق هائلة في غابات سوريا تقترب من المناطق السكنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشهد الغابات في المنطقة الغربية من سوريا حرائق هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.
ولا زال رجال الإطفاء يحاربون الحرائق التي امتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديداً إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية.
وتسببت الحرائق في أضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.
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