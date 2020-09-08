شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 109 مسؤولاً حكومياً بتهمة التخابر! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، الاثنين، حكماً بإعدام 109 مسؤولين وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، بتهم عدة، أبرزها التخابر مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء"سبأ" التابعة للجماعة فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أدانت 109 أشخاص، بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول ما سمته العدوان السعودي وحلفائها.



ولفتت إلى أن الاتهامات شملت الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وإعانة العدو.

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ووفقا للوكالة، قضى منطوق الحكم، بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة".

وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم، بتسليم مبلغ أربعة ملايين ريال يمني للمحامين المتولين الدفاع عنهم. كما قرّرت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد ثلاثة أشخاص آخرين، لسبق الفصل فيها.

وفي وقت سابق قررت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الحجز والتحفظ على ممتلكات 75 عسكريا بارزا بالحكومة اليمنية.