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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 08/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية ماهلية جنوبي المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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