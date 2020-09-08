التحالف يقصف مواقع حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 08/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية ماهلية جنوبي المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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