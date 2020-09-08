الكثيري يطّلع على سير العمل بإدارة أمن مديرية سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
اطّلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على سير العمل في إدارة امن و شرطة مديرية سيئون
و تعرف الوكيل الكثيري ومعه الأستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون من المقدم ركن رياض جابر العجماء مدير أمن المديرية على سير العمل بكافة المرافق والأقسام بمديرية الأمن وسير الإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات ومتابعة قضايا المواطنين المختلفة و احتياجات و خطط تطوير قدرات المديرية المستقبلية .
و أشاد الوكيل الكثيري بجهود قيادة و افراد أمن المديرية مشدداً على مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية الأمنية لضبط الأمن و مكافحة الجريمة موجهاً برفع خطة شاملة لتطوير إداء و إمكانيات أمن المديرية بما يمكنها من الحفاظ على الامن و الاستقرار و متابعة قضايا المواطنين بصورة مباشرة موكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء على تقدير كافة أوجه الدعم لتمكين المديرية لتنفيذ مهامها الأمنية.
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