اجتماع بسيئون يناقش مؤشرات تحصيل الموارد المحلية والمشتركة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع للجنة الرئيسية لتنمية الموارد المالية المحلية بوادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة المساعد هشام السعيدي مؤشرات تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للنصف الأول من العام ٢٠٢٠م.

Advertisements واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي و محمد الصيعري، نتائج اجتماعات الوكلاء المساعدين بمدراء المديريات والتعرف على اهم الصعوبات التي تعترض عملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة بالمديريات. كما جرى مناقشة آليات تفعيل الجهات المختصة للوائح تحصيل الموارد وفق الربط المحدد في الموازنة.

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