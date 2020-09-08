شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يمني من أصول أبينية يفوز بمنصب حاكم ولاية في ايسلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فاز مواطن يمني بمنصب حاكم ولاية بجمهورية ايسلندا.

وفاز "عمر احمد حسين الفضلي" في الانتخابات البلدية التي اجريت لمنصب محافظ عاصمة ايسلندا ولاية ريكاجافيك. Advertisements وقال مقربون منه انه نال المنصب بجدارة وحصل على محافظ ولاية ريكاجافيك. وينحدر الفضلي من محافظة ابين.

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