شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الوافدين المتواجدين خارج المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، امس الإثنين، عن قرارات جديدة، بناء على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكشفت الجوازات، عن قرار بالتمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة المنزلية ولديهم تأشيرة خروج وعودة وفقاً لعدة ضوابط.

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كما أعلنت : تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً للوافدين الموجودين خارج المملكة من العمالة التجارية، لمن إقامتهم سارية الصلاحية.

وأكدت تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وجددت التأكيد على أنه تقرر التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والتي انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م