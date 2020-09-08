شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق للرئيس "هادي" على وفاة رئيس الوزراء الأسبق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أجرى الرئيس هادي مساء اليوم اتصالاً هاتفيا بعمرو عبدالقادر باجمال عزاه من خلاله في وفاة والده رئيس مجلس الوزراء الأسبق الأستاذ عبدالقادر باجمال، الذي انتقل إلى جوار ربه، يومنا هذا الاثنين.
وأشاد الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والقيادية بمختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة حياته الحافلة في خدمة وطنه وقضاياه العادلة والعمل من أجل نهضة الوطن ونظامه الجمهوري.. مؤكدا "أن الفقيد كان رجل إرادة ودولة ونموذجا لرجل الدولة الوطني المخلص المتفاني في أداء واجباته ومسؤولياته.
وقال خلال اتصاله بنجل الفقيد" لقد خسر الوطن برحيل "باجمال" رجلاً مخلصاً في أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه بكل جدارة وكفاءة عالية من خلال المواقع القيادية التي شغلها ومنها وزيرا للطاقة والتخطيط ووزيرا للخارجية، ثم رئيسا لوزراء".
وعبر عن خالص تعازيه الحارة ومواساته العميقة لأبناء الشعب اليمني وكافة أفراد وأسرة وذوي فقيد الوطن عبدالقادر باجمال بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أبناء الشعب اليمني وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
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