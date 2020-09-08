شكرا لبحثكم عن خبر مؤتمر حضرموت الجامع يعلن تعليق مشاركته في مشاورات الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع مساء اليوم الاثنين تعليق مشاركته في مشاورات الرياض بمرحلتها الثانية.

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وقال الأمين المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم العامري في منشور على الفيس بوك أن الجانب السعودي وجه لهم دعوة للمشاركة في مشاورات الرياض بمرحلتها الثانية، لكنهم أبلغوه بتحفظهم حتى تحقيق أهداف حضرموت.





وأوضح أنهم في مؤتمر حضرموت الجامع لم يلمسوا أي جدية تضمن أن مشاركتهم في المشاورات الثانية ستؤدي إلى تحقيق تطلعات وأهداف حضرموت.

وأضاف العامري أن تحفظهم على المشاركة قائم حتى الحصول على ما يقتنعون به في تحقيق أهداف حضرموت.