سياسي يمني ينفي وجود أي توتر في العلاقات السقطرية الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الخليج 365 - خاص

أكد الدكتور سعد القدومي، عدم وجود قاعدة عسكرية اسرائيلية في سقطرى اطلاقا كما تروج له بعض القنوات.



وأكد أن سقطرى بيد ابنائها المخلصين الاوفياء للوطن والشعب، أما دولة الامارات الشقيقة هي الدولة الوحيدة منذ القدم التي تقدم العون والمساعدة الانسانية بسخاء منقطع النظير في كافة المجالات لجزيرة سقطرى المنسية.

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وأشار القدومي إلى بعض انجازات الإمارات، التي كان أبرزها الكهرباء التي تعمل ليل نهار مجانا للمواطنين إلى الان، والمياه والكرفان وحفر الابار ، المستشفيات حديبو وقلنسية ، الطرقات، مكافحة البطالة بين الشباب وتوظيفهم.

إضافة إلى نقاذ واسعاف المئات من المرضى المستعصية حالاتهم ونقلهم للامارات، ارسال الطلاب للدراسات العليا الى دولة مصر على نفقة الامارات، وترميم وبناء الوحدات الصحية والمدارس.

واستغرب القدومي من الحملات المسيئة للإمارات، وقال: "لماذا هذا الحقد الدفين البغيص الشيطاني على الشعب السقطري من قبل القنوات المعادية والمرتزقة الماجورين ، موتوا بحقدكم وغيضكم ايها الخونة الحاقدون الحاسدون ستبقى العلاقة التاريخية بين محافظة ارخبيل سقطرى ودولة الامارات الشقيقة سرمدية ابدية ازلية إلى ان يرث الله الارض ومن عليها .. انها تريليون خط احمر".