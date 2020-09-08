أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

المليشيا تقصف قرى مأهولة بالسكان جنوب الحديدة الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 https://www.elyamnelaraby.com/499884/ إبطال مقعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499886/ البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ينفذ عملية مسح ميدانية لتطهير مدرسة في ذوباب https://www.elyamnelaraby.com/499889/ Advertisements المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء شرق وجنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499892/ التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/499906/ البحسني يعزي مدير صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت، في وفاة نجله الأكبر https://www.elyamnelaraby.com/499909/ ‏محافظ حضرموت ينعي وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال" الذي وافته المنية أمس https://www.elyamnelaraby.com/499910/

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