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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أبرز عناوين

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

 

المليشيا تقصف قرى مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

https://www.elyamnelaraby.com/499884/

 

 

إبطال مقعول عبوة ناسفة بين التحيتا والخوخة جنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/499886/

 

 

البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ينفذ عملية مسح ميدانية لتطهير مدرسة في ذوباب

https://www.elyamnelaraby.com/499889/

 

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المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء شرق وجنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/499892/

 

 

التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت باتجاه

https://www.elyamnelaraby.com/499906/

 

 

 البحسني يعزي مدير صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت، في وفاة نجله الأكبر

https://www.elyamnelaraby.com/499909/

 

 

 ‏محافظ حضرموت ينعي وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال" الذي وافته المنية أمس

https://www.elyamnelaraby.com/499910/

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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