شكرا لبحثكم عن خبر قوات حكومية تغلق عددا من محلات الصرافة في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم أفراد من القوات الحكومية مساء اليوم ، على إغلاق محلات الصرافة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

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وقالت مصادر إعلامية إن أفرادا من الجيش باشروا مساء الاثنين بإغلاق محال الصرافة في مدينة سيئون، مرجعين ذلك إلى أوامر من قيادة المنطقة العسكرية الأولى قضت بإغلاق محال الصرافة بهدف الحد من المضاربة بالعملة التي تشهد انهيارا متسارعا.



وبحسب المصادر فإن المواطنين الذين كانوا حاضرين في محال الصرافة مُنعوا من إتمام إجراءات إرسال واستلام الحوالات المالية.

ونقل "الموقع بوست" عن أحد قيادات السلطة المحلية بوادي حضرموت نفيه وجود تعليمات تقضي بإغلاق محال الصرافة في سيئون، لكنه قال إنه سيجري تواصلا مع وكيل المحافظة لمعرفة ملابسات القضية.

وفي وقت سابق، عمدت أجهزة الأمن إلى إغلاق محال الصرافة احتجاجا على امتناعها عن صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية.