شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. سقوط مديرية جديدة في مأرب بيد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت جماعة الحوثيين اليوم الإثنين، على مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب عقب معارك مع القوات الحكومية ورجال القبائل. وبث الحوثيون صوراً لمقاتليهم وقياداتهم الميدانية من المجمع الحكومي في كولة رحبة مركز المديرية. وظهر وكيل محافظة مأرب المعين من قبل الحوثيين سعيد بحيبح المرادي في الصور وهو يتجول داخل إدارة أمن مديرية رحبة.



وكان الحوثيون سيطروا الخميس الماضي، على منطقة "العمود" مركز مديرية ماهلية عقب هجمات عنيفة شنوها على المديرية الواقعة جنوب محافظة مأرب. Advertisements

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