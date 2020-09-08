شكرا لبحثكم عن خبر الموت يغيّب رئيس وزراء اليمن الأسبق"عبد القادر باجمال" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ عبدالقادر باجمال عن عمر ناهز الـ74 عاماً، متأثراً بجلطة دماغية أصيب بها قبل سنوات.

وذكرت مصادر إعلامية أن باجمال توفي اليوم، دون تحديد مكان الوفاة.

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وكان باجمال من أبرز رجالات الدولة خلال العقود الماضية، حيث تقلد مناصب قيادية متعددة أبرزها توليه رئاسة الوزراء للفترة من 2001 وحتى 2006م، وتبنى برنامج الإصلاحات الاقتصادية، كما شغل منصب امين عام حزب المؤتمر الشعبي العام.





وقبلها شغل باجمال عدة مناصب في دولة الوحدة منها، نائب وزير التخطيط، ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط منذ عام 1994، كما شغل موقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ 16 مايو 1998.

وفي الفترة قبل الوحدة عام 90، شغل باجمال عدة مناصب في الدولة جنوب البلاد، من بينها منصب وزير الطاقة عام 1985 وقبلها نائب وزير الصناعة عام 1978.

وينحدر باجمال من منطقة الغرفة في محافظة حضرموت التي ولد فيها عام 1946، وتلقى تعليمه في القاهرة وتخرج من كلية التجارة وانضم إلى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم عام 1990 عقب إعلان الجمهورية اليمنية.