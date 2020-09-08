شكرا لبحثكم عن خبر قبائل البيضاء تلقن الحوثيين درسا قاسيا وتطردهم من إحدى مناطقها بعد مواجهات ضارية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيطر مسلحو القبائل، اليوم الاثنين، على كامل منطقة "الزوب" بمديرية القريشية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) بعد معارك ضارية مع الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من أبناء قبائل قرية الزوب استعادوا السيطرة على المنطقة بالكامل بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي منذ مساء الأحد، بعد أيام من اقتحامها من قبل الجماعة .





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وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر جماعة الحوثي، وإحراق عدد من الأطقم والعربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية .

وأشارت إلى أن مسلحي القبائل استولوا على مخازن الأسلحة، بعد أن طردوا ما تبقى من عناصر الجماعة الحوثية.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي وعقب طردها من القرية لجأت إلى قصف المنازل بالدبابات والصواريخ، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقبل أيام، اقتحمت جماعة الحوثي قرية الزوب بعشرات الآليات بعد قصف مدفعي وصاروخي عنيف أستهدف منازل المواطنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما قامت بتفخيخ وتفجير ثلاثة منازل لمواطنين.