شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر: وحدة وأمن اليمن قضايا لا يمكن المساومة عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن وحدة وأمن واستقرار اليمن قضايا لا يمكن المساومة عليها، ولا يمكن السماح بحدوثها.

وقال بن دغر خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو أن مشروع تقسيم البلاد أمر لا يمكن للشعب اليمني القبول به.



وبحث الجانبان الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض والتي ترعاه السعودية، والصعوبات التي تقف أمام تنفيذه وأسباب تعثر الإجراءات في شقيها السياسي والعسكري، وأكد الجانبان حرصهما على المضي نحو استكمال آلية التنفيذ المتفق عليها في الرياض في أغسطس الماضي.

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كما أكد بن دغر حرص الشرعية والرئيس هادي بدرجة رئيسية على المضي في العملية السياسية إستناداً إلى مرجعياتها الثلاث، مندداً بالأعمال العسكرية للحوثيين والممارسات القمعية تجاه المواطنين التي يمارسونها في المناطق التي يسيطرون عليها، مشيرا إلى مخاطر التدخلات الإيرانية في اليمن وأثرها على المنطقة.

ولفت المستشار الرئاسي إلى أن الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يدعمون قيام دولة اتحادية، يرونها مخرجاً لأزمة السلطة وأزمة المجتمع، التي تراكمت أسبابها خلال العقود الماضية.

وطلب بن دغر من السفير الفرنسي وفرنسا وكذا المجتمع الدولي دعم هذا التوجه الذي يحمي اليمن ويجنبه مخاطر التقسيم والتدخلات الخارجية.