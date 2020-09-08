 ‏محافظ حضرموت ينعي وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال" الذي وافته المنية أمس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع ‏محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساه إلى عمرو عبدالقادر باجمال، وأفراد أسرته كافة، في وفاة المغفور له بإذن الله "والده رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ عبدالقادر باجمال" الذي وافته المنية الاثنين بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

Advertisements وقال المحافظ البحسني إن الوطن خسر برحيل الأستاذ عبدالقادر باجمال رجلاً وطنياً قيادياً، قاد بإقتدار وزارتي الطاقة والتخطيط والخارجية ورئاسة الحكومة، وهامة وطنية وشخصية سياسية قدمت الكثير للوطن. وأكد محافظ حضرموت لنجله "عمرو" مشاطرة قيادة وأبناء حضرموت، الأحزان بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويسكنه بإذن الله الجنة، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

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